(foto: Simepar/Arquivo)

Na tarde desta quarta-feira (22) além do forte calor em todas as regiões do Paraná, há também o aumento da instabilidade atmosférica sobre o Paraná. Há a formação de pequenos núcleos com nuvens mais desenvolvidas verticalmente, que começam a provocar temporais isolados em cidades do Oeste e Noroeste. No Oeste, na região de São Miguel do Iguaçu, as rajadas de vento chegaram a 64 km/h no começo da tarde. Rajadas que vem acompanhadas de chuva forte e muitos raios.

Esta instabildiade pode chegar a Curitiba até o final da tarde, com chuvas e trovoadas isoladas. O tempo segue com estas características nos próximos dias, com previsão de possibilidade de chuva todos os dias até a próxima semana.