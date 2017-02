Polícia Civil deflagra operação no combate ao tráfico de drogas

A Polícia Civil, através 10º Distrito Policial (DP) da capital em conjunto com Polícia Rodoviária Federal, do Núcleo de Operações Especiais (NOE), deflagrou no inicio da manhã desta quarta-feira (22), uma operação policial com o objetivo de prender pessoas envolvidas em um esquema de tráfico internacional de drogas. A ação policial aconteceu nos bairros Centro, Cajuru e no município de Fazenda Rio Grande, Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Para ler a matéria completa acesse o blog Política em Debate