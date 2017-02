Globo altera ordem de novelas e antecipa capa e espada

A Teledramaturgia da Globo acaba de alterar, mais uma vez, a ordem de entrada de suas novelas apresentadas às 19 horas. “Pega Ladrão”, de Cláudia Souto, está mantida como próxima atração, no lugar de “Rock Story”, mas “Anos Incríveis”, de Izabel de Oliveira e Paula Amaral, não será mais a sua substituta. Foi transferida para agosto de 2018. No lugar dela, para estreia em janeiro, de acordo com decisão tomada neste começo de semana, optou-se pela escolha de “Deus Salve o Rei”, escrita por Daniel Adjafre, com direção de Fabrício Mamberti. Um roteiro “capa e espada” reunindo todos os requintes e, portanto, ambientado num universo de reis e princesas, com disputa de trono e tudo mais. A sinopse aponta ainda para o mundo de fantasia observado em produções como “Game of Thrones”, só que passa longe daquele conteúdo de violência e sexo tão característico da série exibida pela HBO. Afinal, estamos falando de horário das sete. O trabalho de agora é definir, o quanto antes, os nomes possíveis para o elenco, porque a ideia é dar início à produção e às gravações ainda neste primeiro semestre.

TV Tudo

Próximo dela

Adriana Esteves está reservada para a minissérie de Lícia Manzo, “Jogo da Memória”, com gravações logo no início do segundo semestre. Mas que a Globo só levará ao ar no ano que vem.

Bola em jogo

Os direitos da Champions League, relativos ao triênio 2019, 2020 e 2021 serão disputados ainda este ano. Na TV aberta, hoje eles são da Globo, e do Esporte Interativo na fechada.

Fazer conta

Não há indicativos de mudanças no sistema aberto. A Globo, como vem fazendo há muito tempo, deve continuar, tabelando com a Band, também como sempre foi. Mas em 2019, o Esporte Interativo passará a pagar os clubes brasileiros, com os quais ele fechou.

Traduzindo em números

Há estimativas que serão destinados entre R$ 500 milhões e R$ 600 milhões/ano, para fazer frente ao acertado com os clubes daqui. A Champions custa algo em torno de U$ 45 milhões/ano. Juntando os dois, dá uma grandeza. É o caso de saber se, mesmo com a Turner por trás, vai ter bala para tudo isso.

Acerta a próxima

A direção da Band, além de um reality de casais, a partir do primeiro encontro, já tem decidida uma próxima temporada de “O Mundo Segundo os Brasileiros”. Vale a pena. É uma produção bem caprichada.

Formatado assim

O “Legendários”, do Mion, às sextas-feiras, na Record, com estreia em 10 de março, terá 2h15 de duração, com três breaks. Vai pegar o horário ocupado pelo Geraldo Luís e o da “Super Tela”.

Linha de coerência

A mudança do Mion, do sábado para a sexta, foi determinada pela intenção da direção da Record em fixar a “linha de shows” na faixa das 22h30. De segunda a sexta, um programa diferente, deixando o filme para o sábado, depois da Sabrina.

Novo comando

Crisla Ikeda é a nova apresentadora do “Reclame”, programa do Multishow que traz os bastidores e as curiosidades do mercado publicitário. Vai entrar no lugar da Mariana Cartier. A nova temporada reúne 44 episódios e estreia no dia 2 de março, às 5 da tarde.

Porchat de volta

Depois de visitar os estúdios da Warner, em Los Angeles, acompanhado do Diego Barredo e assistido gravações de Ellen De Generes e Conan O´Brien, Fábio Porchat retornou ao Brasil na sexta-feira. O programa na Record, diante de tudo que viram lá, irá sofrer algumas modificações.

Casal formado

A Globo convidou Aline Fanju para viver a mulher de Lúcio Mauro Filho em “Malhação – Viva a diferença”. Os dois foram escolhidos para viver o casal comédia, Josefina e Roney Romano. Aline esteve na equipe de “Totalmente Demais”.

Globo/Maurício Fidalgo



Thalita Rebouças e Carlinhos Brown nos ensaios do “The Voice Kids” na Globo. Ele será atração musical do programa no próximo domingo.

Bate – Rebate

Tatá Werneck será a convidada do “Cinejornal”, da Simone Zuccolotto, sábado, 8 da noite.

O canal BandNews passa a ser transmitido em HD pela NET e Claro a partir desta quinta-feira...

... Em ambas, no canal 579. Uma mais a outra dá um total de 8,4 milhões de assinantes.

O Multishow escolheu “Tá de Graça” para título do novo programa de Rodrigo Sant’anna, com estreia no segundo semestre...

... A ideia inicial, de acordo com alguns, era utilizar “Família da Graça”...

... Mas a sugestão foi descartada quase que imediatamente, quando alguém lembrou que poderia remeter aos programas do religioso R. R. Soares...

... Assim sim, mas assim também não. Aí a mudança.

“Amor & Sexo”, na Globo, nesta quinta, vai ter a participação de Betty Faria.

Marcos Palmeira e Letícia Spiller serão um dos casais de “Os Dias Eram Assim”, em gravação na Globo...

...Letícia, porém, segue envolvida nas gravações de “Sol Nascente”.

C’est fini

Chegaram ao fim no Rio as filmagens do longa infantil “Detetives do Prédio Azul”. Sob a direção de André Pellenz, o elenco reúne Otávio Müller, Anderson Lima, Leticia Braga, Pedro Henriques Motta, Aílton Graça, Carol Futuro, Charles Myara, George Sauma, Luciano Quirino, Maria Clara Gueiros, Mariana Ximenes, Miriam Freeland, Sávio Moll e Suely Franco.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!