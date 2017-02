Para Temer, Moraes atuará com imparcialidade no STF

GUSTAVO URIBE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer afirmou nesta quarta-feira (22) que o novo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes atuará com "independência" e "imparcialidade" na Suprema Corte. Em nota, o peemedebista ressaltou que recebeu com "satisfação" a aprovação de seu nome pelo Senado Federal para substituir Teori Zavascki, morto em um acidente aéreo no início deste ano. Para o presidente, que indicou Moraes para o posto, ele "prestará contribuição relevante à realização da justiça no país", pautado pela "mesma independência, imparcialidade e apego resoluto às disposições da Constituição Federal que caracterizam sua trajetória pessoal". Em votação secreta, o Senado Federal aprovou Moraes em plenário por 55 votos a favor e 13 contra, sem abstenções. Eram necessários ao menos 41 votos. A data da posse de Moraes será definida pela presidente do STF, Cármen Lúcia. "A expressiva maioria alcançada traduz o reconhecimento das notáveis credenciais técnicas e profissionais de Alexandre de Moraes", disse. Filiado ao PSDB até o momento em que foi indicado para o cargo, Moraes foi secretário da Segurança Pública de São Paulo. Moraes será revisor na Suprema Corte dos processos relacionados à Operação Lava Jato, que tem como alvos alguns dos senadores que o aprovaram nesta manhã, caciques do partido ao qual era filiado e integrantes do governo do qual fez parte até a indicação. Para os partidos de oposição, o presidente indicou Moraes ao STF justamente para blindar o governo federal da investigação.