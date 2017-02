Redação Bem Paraná com Blog Política em Debate

O Tribunal de Contas determinou investigação nas contas da concessionária Viapar que responde por um trecho de 545 quilômetros de rodovias pedagiadas no Paraná. A Viapar já foi alvo de auditoria do TCE-PR, realizada em 2013, que atestou uma diferença no valor das tarifas de 18,5%.

