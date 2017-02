Após ser atingido por bala perdida, cão é resgatado e pode ser adotado

Muitos cães e gatos em recuperação e recuperados aguardam adoção na Sociedade Protetora dos Animais de Curitiba (SPAC). Famílias adotantes devem ir pessoalmente a SPAC com documento de identidade, comprovante de residência, caixa de transporte para gatos, guia para cães e assinar termo de responsabilidade.Endereço: Estrada Nova de Colombo n°5504, bairro Santa Cândida, Curitiba. Horários de atendimento: segunda a sexta 9 as 12hrs, 14 as 20 hrs; sábados 9 as 15 hrs; domingos e feriados 9 as 12 hrs.A SPAC é organização não governamental. Sobrevive da renda da clínica veterinária que funciona no local e de colaborações da população. Quem puder colaborar com a entidade pode verificar como ajudar no link http://www.spacuritiba.org.br/como-realizar-doacoes/