Inauguração

Klein Brewhouse (foto: Divulgação)

Foi entre uma e outra viagem ao redor do mundo pesquisando a cultura cervejeira que o casal de empresários e beer sommeliers Suelen e Henrique Presser — proprietários da Cervejaria Klein, uma das principais do país — se apaixonou pelo conceito das brewhouses norte-americanas e decidiram criar a Klein Brewhouse. Localizada em Campo Largo, a Klein Brewhouse, é um misto de bar, restaurante e espaço para eventos em que será possível degustar mais de 24 rótulos de cervejas artesanais e um menu harmonizado assinado pelo chef Alexandre Bressanelli.

MUDANÇA

A Arval Brasil, gestora de frotas empresariais leves e subsidiária do Grupo BNP Paribas, anuncia mudanças importantes na estrutura da sua diretoria. O executivo e atual vice-presidente Andrea Falcone deixa a diretoria financeira para se tornar diretor comercial da empresa. Quem assume a diretoria financeira é Fábio Borsa, que integra a equipe desde 2014 e tem ampla experiência profissional como auditor externo para empresas públicas e private equity, além da indústria automobilística, bancária e do mercado financeiro.

ENSINO

Novidades para os alunos da rede municipal de Tijucas do Sul, na região metropolitana de Curitiba. É que a partir deste ano, por meio de um convênio firmado entre a Secretaria Municipal de Educação e a Editora Positivo, parte das escolas mantidas pela prefeitura passam a adotar o Sistema de Ensino Aprende Brasil para as turmas G4 e G5 da Educação Infantil, além do Ensino Fundamental, do 1º ao 3º ano. De acordo com a prefeitura, das 15 escolas existentes no município, 14 serão beneficiadas com o convênio, que oferece um conjunto completo de soluções para os centros de ensino.

* O Maringá Previdência, no Paraná, vem liderando o ranking de aproximadamente 400 Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) em todo o País no acumulado de cinco anos. Nesse período, conseguiu obter uma rentabilidade igual a 88,16%, perdendo apenas para o INPC + 6% aa de 99,20% e IPCA + 6% aa de 88,29%.

* O IFS Focus Day — evento sobre certificação em qualidade e segurança de alimentos para profissionais da indústria com palestras, networking e cases de sucesso — já tem data marcada, será realizado no dia 08 de março, no Campus da Indústria da FIEP, em Curitiba. Um dos destaques da programação é a palestra Atualidades da legislação sanitária de alimentos: um enfoque na rotulagem de alergênicos e de lactose, que será ministrada pela Gerente Geral de Alimentos da Anvisa, Thalita Antony de Souza Lima.

* A Maison Corbusier inaugura sua nova loja na Rua Desembargador Costa Carvalho, no Batel. A casa, com estacionamento particular e mais de 300m², passou por uma grande reforma para acomodar os mais de 4 mil itens do catálogo.

* Em um dia, a Aliança Francesa promove atividades gratuitas ao público. A Jornada Portas Abertas da Aliança Francesa será dia 4 de março e a instituição vai promover aulas experimentais, apresentações musicais e culturais, oficinas e degustações de produtos típicos, gratuitamente para todos, não só alunos.