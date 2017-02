Netflix compra direitos do novo filme de Scorsese

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix comprou os direitos de exibição do novo filme "The Irishman" que será dirigido por Martin Scorsese e protagonizado por Robert De Niro. Segundo o site especializado "IndieWire", o longa seria financiado pela Paramount Pictures, porém, com orçamento milionário -aproximadamente R$ 300 milhões- é considerado arriscado e a produtora "não está em condições de assumir riscos".

Baseado no livro "I Heard You Paint Houses", de Charles Brandt, o filme foca a vida de um matador de aluguel. O título faz alusão a uma gíria usada entre matadores norte-americanos, no qual "paint houses", em português "pintar casas", significa matar uma pessoa.

Além de De Niro, Al Pacino também está sendo cotado para se juntar ao elenco. O filme não tem data de estreia, mas demandará bastante trabalho na pós-produção, pois a ideia é que os personagens apareçam rejuvenescidos digitalmente em algumas cenas, como Brad Pitt no filme "O Curioso Caso de Benjamin Button".