(foto: PRF-PR)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) lança à zero hora desta sexta-feira (24) a Operação Carnaval 2017 em todo o país.

Entre os focos das ações de fiscalização da PRF estão o combate à embriaguez ao volante, o controle de velocidade através de equipamentos móveis e a fiscalização de ultrapassagens indevidas.

Com seis dias de duração, a Operação Carnaval termina às 23h59 de quarta-feira (1).

No Paraná, o total de mortes registradas em rodovias federais durante o Carnaval está há dois anos em uma trajetória de queda. No Carnaval de 2014, a PRF registrou 26 mortes no estado. Em 2015, foram nove. No ano passado, oito.

Desde 2010, conforme levantamento da Polícia Rodoviária Federal, 94 pessoas morreram em feriados prolongados de Carnaval em rodovias federais do Paraná. Foram registrados, em média, 13 mortes a cada feriado.

Metade das oito mortes registradas pela PRF durante o Carnaval de 2016 no estado foram causadas por ingestão de bebidas alcoólicas. Falta de atenção, velocidade incompatível com a via e falha mecânica foram as causas das outras quatro mortes.

Em pelo menos três dos acidentes houve vítimas que foram ejetadas de seus veículos, o que indica que elas provavelmente não usavam cinto de segurança.

No Carnaval de 2016, os agentes da PRF multaram 139 motoristas dirigindo sob efeito de álcool no estado. O número equivale a quase um flagrante por hora.

Outros 820 motoristas foram autuados por efetuar manobras de ultrapassagem forçada ou em locais proibidos pela sinalização. E 11,1 mil tiveram imagens das placas de seus veículos capturadas por radares portáteis da PRF por transitar em velocidade superior à máxima permitida.

A PRF autuou ainda 48 motoristas por transportar crianças sem o uso de cadeirinha, bebê-conforto ou assento de elevação.



Cinto nos Ônibus

A Polícia Rodoviária Federal fará ao longo do Carnaval deste ano uma série de ações de educação para o trânsito em todas as regiões do Paraná.

No dia de abertura da operação, sexta-feira (24), a principal ênfase das ações educativas da PRF será conscientizar passageiros de ônibus de viagem sobre a importância do uso do cinto de segurança.

Agentes da PRF estarão presentes nas estações rodoviárias de Curitiba, Ponta Grossa, Pato Branco, Foz do Iguaçu e Londrina, entre outros locais [horários e locais, abaixo].

Passageiros e motoristas de ônibus serão abordados antes do início da viagem pelos policiais rodoviários federais, que farão breves palestras acerca da importância do uso do cinto de segurança.

Em caso de acidente, o cinto de segurança, quando utilizado, evita que o passageiro seja arremessado contra partes internas do ônibus, contra outros passageiros ou mesmo para fora do veículo.

Uma pesquisa realizada em 2005 pelo programa SOS Estradas apontou que apenas 2% dos passageiros de ônibus de viagem disseram usar o dispositivo.