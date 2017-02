Prestação de contas do governo tem bate-boca entre deputados

Redação Bem Paraná com Blog Política em Debate

22/02/17 às 16:22 Redação Bem Paraná com Blog Política em Debate

(foto: Franklin Freitas)

A prestação de contas do governo Beto Richa de 2016, hoje, no plenário da Assembleia Legislativa teve bate-boca entre deputados de oposição e o líder da bancada governista, Luiz Cláudio Romanelli (PSB). A discussão ocorreu quando o líder do PMDB, Nereu Moura (foto), questionou se o secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, mantém cargos em seis conselhos de estatais e outros órgãos da administração pública, recebendo remuneração extra por isso. Moura argumentou que segundo a Lei de Responsabilidade das Estatais, é proibida a participação remunerada de membros da administração em mais de dois conselhos de empresas públicas e sociedades de economia mista.

Leia mais no Blog Política em Debate