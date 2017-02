Bell Marques e bloquinhos abrem Carnaval de Salvador nesta quarta

JOÃO PEDRO PITOMBO SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Fanfarras, blocos afros, orquestras e axé. O Carnaval de Salvador começará oficialmente na noite desta quarta-feira (22) com opções para todos os gostos. A abertura oficial será iniciada às 18h com um minicortejo entre o Pelourinho e a praça municipal de blocos afros Olodum, Banda Didá, Ilê Aiyê, Malê Debalê, Cortejo Afro, Muzenza e afoxés como os Filhos de Ghandy Na praça municipal, o prefeito ACM Neto (DEM) entregará as chaves da cidade para o Rei Momo, rainhas e princesas do Carnaval. Um baile "à moda antiga" acontecerá no local, com a participação de uma orquestra com 40 músicos comandados pelos maestros Fred Dantas, Zeca Freitas, Sérgio Benuti e Paulo Primo. No repertório marchinhas e sucessos de antigos Carnavais. O clima de nostalgia continua com show de Bell Marques, ex-vocalista da banda Chiclete com Banana, que apresentará o projeto "Bell das Antigas", relembrando sucessos de seus mais de 30 anos de carreira. Na abertura do Carnaval também haverá uma homenagem ao escritor, sacerdote e artista plástico Deoscóredes Maximiliano dos Santos, o Mestre Didi, que completaria 100 anos em 2017. BLOQUINHOS Enquanto, no centro da cidade, a festa relembrará os antigos Carnavais, na Barra, 28 bloquinhos desfilam a partir das 16h acompanhados de bandas de sopro e percussão. O dia é totalmente dedicado a apresentações acústicas: trios elétricos e minitrios são proibidos neste circuito. Desfilam blocos tradicionais como o Habeas Copus e Gravata Doida. Os torcedores do Bahia se reúnem na "Barca Tricolor", os advogados no "Alvará de Soltura" e no "Jus Barril", os médicos no "Integramed". Também desfilam blocos de travestidos como "As Moças" e "As Periquitas".