Valencia frustra 700º jogo de Ronaldo e derrota Real Madrid

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em má fase, o Valencia surpreendeu o Real Madrid com um início de jogo ousado e derrotou o líder do Campeonato Espanhol nesta quarta-feira (22), no estádio Mestalla. O time do goleiro brasileiro Diego Alves venceu a partida adiada por conta do Mundial de Clubes da Fifa por 2 a 1 com gols de Zaza e Orellana. Cristiano Ronaldo descontou para os madrilenos.

Com a vitória, o Valencia sobe para a 14ª posição da competição com 26 pontos, abrindo dez de diferença para a zona de rebaixamento. Com o dobro de pontos do Valencia, o Real Madrid segue na liderança da competição mesmo tendo um jogo a menos que o Barcelona, vice-líder com 51. O próximo compromisso do Real Madrid será no domingo (26), contra o Villarreal no El Madrigal.

O Valencia visita o Alavés no sábado (25). 700º JOGO Titular na partida, o craque do Real Madrid completou seu 700º jogo por clubes da carreira (somando Real Madrid, Manchester United e Sporting Lisboa). Apesar do início ruim do time visitante, Cristiano Ronaldo teve desempenho positivo aberto pela ponta esquerda, mostrando explosão em seus dribles e levando perigo ao gol defendido por Diego Alves. Sem marcar há dois jogos, o português quebrou o jejum de cabeça, fazendo o gol do Real nesta quarta.

DIEGO ALVES — Famoso por pegar pênaltis, o goleiro brasileiro foi bastante exigido pelo potente ataque do Real Madrid, resistindo até os 44min do primeiro tempo, quando Cristiano Ronaldo recebeu de Marcelo dentro da área e cabeceou para as redes. Ainda assim, o brasileiro mostrou segurança e foi fundamental para o resultado positivo.

BALE NO BANCO — Depois de sair do banco de reservas e marcar o segundo gol da vitória no último sábado contra o Espanyol, o galês Gareth Bale voltou a entrar em campo como suplente nesta quarta-feira, substituindo James Rodríguez aos 17min da etapa complementar. Inicialmente posicionado pela ponta direita e posteriormente deslocado para a esquerda, o galês foi pouco participativo, mas não mostrou sentir incômodos no tornozelo, onde havia sofrido a lesão que o deixou meses fora dos gramados.

INÍCIO — O Valencia teve um começo de jogo surpreendente, abrindo o placar logo aos 5min em uma jogada iniciada no campo de defesa. Diego Alves foi pressionado na saída de bola e abriu para o lateral Cancelo, que avançou pela direita e enfiou para Munir na ponta. O atacante cortou para dentro e cruzou para Zaza, que dominou mal, mas virou o corpo já para finalizar, marcando um golaço. Três minutos depois, Varane perdeu a bola no ataque e Zaza acionou Nani no contragolpe. O português cortou para dentro e encontrou Orellana livre para ampliar a vantagem.

REAÇÃO — Os jogadores do Real Madrid pareciam perplexos após o segundo gol do Valencia nos dez primeiros minutos de jogo, mas não perderam a concentração para buscar uma reação. Com tranquilidade, os comandados de Zidane mantiveram a organização e pressionaram o time da casa até o fim da etapa inicial, quando Cristiano Ronaldo concluiu cruzamento de Marcelo de cabeça e diminuiu a desvantagem no placar. A pressão continuou no segundo tempo, quando Zidane fez trocas ofensivas pensando na virada (James por Bale e Modric por Lucas Vázquez). Mas o empate não foi alcançado.