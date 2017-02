Governo suspende autorização para importação de café

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo federal ordenou a suspensão provisória das autorizações dadas nesta semana para a importação de café robusta, informou nesta quarta-feira (22) a Secretaria de Governo da Presidência. Dezenas de deputados federais ligados a cafeicultores se reuniram na noite de terça-feira (21) com o ministro da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy. O "Diário Oficial da União" havia publicado nesta semana duas resoluções, reduzindo a tarifa de importação e autorizando compras do Vietnã. "Em reunião com o presidente, Imbassahy expressou a preocupação dos parlamentares e produtores de café. Temer, decidiu suspender provisoriamente a portaria para analisar a situação juntos aos órgãos competentes", disse a Secretaria de Governo, em nota. O deputado federal Carlos Melles (DEM-MG) comemorou a decisão. "A Frente Parlamentar do Café agradece este passo fundamental do governo brasileiro, fruto de uma sensibilização ampla e democrática promovida por produtores, lideranças, e que ganhou voz junto ao governo por meio dos parlamentares comprometidos com o setor da produção", afirmou em comunicado. A liberação das importações havia geradp polêmica. A indústria alega dificuldade de adquirir matéria-prima no Brasil, após uma forte seca afetar a safra de robusta do Espírito Santo. Os agricultores, por outro lado, dizem que há estoques disponíveis.