Flamengo confirma estreia na Libertadores para o Maracanã

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo anunciou ter entrado em um acordo com a Concessionária Maracanã S.A, responsável pela manutenção do estádio carioca. Com isso, a estreia do time rubro-negro na Libertadores, contra o San Lorenzo, no dia 8 de março, será no palco da final da Copa do Mundo de 2014. Na nota oficial, o clube afirma ser um "acordo pontual" e não tem "nenhuma relação com o processo de negociação da concessão do estádio que está em curso. O Maracanã passa por um processo de licitação para definir o novo responsável pelo estádio. Nesta quarta-feira (22), a GL Events, parceiros do Flamengo, anunciaram a desistência de participar do processo, afirmando não concordar com os moldes apresentados pela Odebrecht, responsável pela reforma do estádio. A desistência faz do grupo francês Lagardère o único interessado em assumir o controle do Maracanã. O Flamengo já afirmou que não vai assumir o estádio carioca com a Lagardère como gestora.