Temporal deixa SP em atenção, causa alagamentos e afeta trens do Metrô

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O temporal que atinge São Paulo na tarde desta quarta-feira (22) deixa boa parte da cidade em estado de atenção para alagamentos. A chuva também afeta a circulação de trens da linha 3-vermelha do Metrô paulista. Às 16h45, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da prefeitura, colocou em atenção os bairros de Freguesia do Ó, Pirituba. Jaraguá e Casa Verde (zona norte), da zona oeste e das marginais Tietê e Pinheiros. Às 17h02, o centro colocou a região central da cidade. Às 17h15, foram as zonas leste e sudeste. Devido ao forte temporal, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) registrou cinco pontos de alagamentos intransitáveis na cidade por volta das 17h30, sendo quatro pontos na zona oeste e um no centro. A chuva cai com mais intensidade na zona leste da cidade e afeta a circulação de trens da linha 3-vermelha do Metrô paulista. As demais linhas funcionam normalmente. Não há registro de lentidão no funcionamento das linhas da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). Às 17h10, a CET registrava 112 km de congestionamento, o que corresponde a 12,9% dos 868 km de vias monitoradas –um pouco acima da média superior para o horário, que é de 11,5%. As piores regiões são oeste (42 km), norte (33 km), sul (20 km), centro (13 km) e leste (6 km). De acordo com Franco Villela, meteorologista do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a tendência é que ocorra pancadas de chuvas no final da tarde e início da noite a partir desta quarta (22) até o fim de semana. Villela afirma que o bloqueio atmosférico no oceano Atlântico, que impedia a formação de chuvas mais consistentes na capital paulista, começou a perder força nesta quarta. A temperatura máxima em São Paulo na tarde desta quarta foi de 32,8°C no Mirante de Santana, na zona norte da cidade. A previsão para esta quinta (23) é de máxima em torno de 32°C e, mínima, de 20°C.