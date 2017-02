(foto: Geraldo Bubniak)

O motorista de um caminhão-baú, que trabalhava com fretes de mudanças, se envolveu em um grave acidente no bairro Portão no final da tarde desta quarta-feira, 22. O acidente foi na rua Francisco Frischmans, a rápido do sentido Portão. Segundo as informações preliminares, um carro teria furado o sinal. O caminhão perdeu a direção e acabou colidindo contra um poste no cruzamento com a rua Francisco Ader.

