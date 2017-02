Grito de Carnaval abre as comemorações municipais

Integrantes de escolas de samba e o prefeito Rafael Greca abriram nesta quarta-feira, 22, as comemorações do carnaval 2017. O Grito de Carnaval, evento que antecede os festejos, aconteceu na sede da Prefeitura com a presença dos integrantes das escolas de samba Imperatriz da Liberdade, Acadêmicos da Realeza, Mocidade Azul, Império Real de Colombo e Os Internautas.

Neste ano, os desfiles acontecem no sábado (25) na avenida Marechal Deodoro e na segunda (27) e terça-feira (28), na Rua da Cidadania do Bairro Novo.

O prefeito disse que as dívidas herdadas da gestão passada, de R$ 1,2 bilhão, comprometeram os repasses para o Carnaval 2017. “Assumimos a Prefeitura endividada e tivemos que fazer uma reengenharia. Por isto, nesse ano, o carnaval vai ser o suficiente, mas, no ano que vem, será muito melhor", garantiu Greca.

Durante o Grito de Carnaval, os representantes da escola de samba levaram sugestões para o carnaval de 2018. Uma das propostas é que haja programações permanentes ao longo do ano, não somente nos dias de carnaval.

Os carnavalescos sugeriram ao prefeito que fossem feitas alterações na Lei Municipal de Cultura, criados um fundo para transferência de recursos e alteradas emendas parlamentares na Câmara. Greca também propôs a inclusão incentivo ao carnaval na Linha do Conhecimento: "Podemos incluir a disciplina de Samba e Carnaval nas atividades da Linha do Conhecimento. Com aula de música, dança, confecção de trajes e adereços”, ressaltou.

Para o diretor de Harmonia da Escola de Samba Acadêmicos da Realeza, Renato Lepinski, o apoio e visão cultural da Prefeitura são fundamentais para as escolas de samba. "Entendemos a situação financeira pela qual passa a Prefeitura. Mas estamos animados com a perspectiva de fazer um bom carnaval", disse.

Participaram da reunião o líder do Governo na Câmara Municipal de Curitiba, vereador Pier Petruzziello, o presidente da Fundação Cultural de Curitiba e secretário de Comunicação Social, Marcelo Cattani, o diretor de Ação Cultural da FCC, Beto Lanza, o presidente da Comissão de Carnaval da FCC, Jaciel Teixeira, e o carnavalesco Glauco Souza Lobo.