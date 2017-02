Paraná Clube já garantiu R$ 6,9 milhões em cotas em 2017

O Paraná Clube em 2017 (foto: Franklin de Freitas)

O Paraná Clube já garantiu cerca de R$ 6,9 milhões em cotas de TV pelas quatro competições de 2017. Nessa quarta-feira (dia 22), foram divulgados os valores da Série B. O time paranaense vai receber R$ 5,2 milhões pela participação na segunda divisão nacional. Além disso, já garantiu R$ 565 mil na Copa do Brasil, R$ 600 mil na Primeira Liga e R$ 600 mil no Paranaense.

Na Série B, os clubes decidiram dividir o total do contrato de TV, no valor de R$ 100 milhões, da seguinte forma: 60% de forma igualitária e 40% conforme a posição no Brasileiro 2016. Não fazem parte desse acordo o Internacional e o Goiás, dois clubes que assinaram contratos de longo prazo com a TV quando ainda estavam na primeira divisão. O clube gaúcho segue recebendo cerca de R$ 60 milhões por ano, mesmo na Série B, e a equipe goiana, R$ 35 milhões anuais.

No Paranaense, os valores não foram divulgados. Especula-se que o Paraná receberá R$ 600 mil em 2017. No ano passado, levou R$ 1 milhão pelo Estadual. Os valores foram reduzidos para todos. O Atlético-PR e o Coritiba ganharam R$ 2 milhões cada pelo Paranaense 2016. A proposta para 2017 era de R$ 1 milhão para cada, mas eles não aceitaram.

Na Primeira Liga, o Paraná recebeu R$ 600 mil por toda primeira fase (três jogos). Se chegar às quartas de final, ganha mais R$ 200 mil. Os valores sobem na semifinal (R$ 400 mil) e na final (R$ 900 mil).

Na Copa do Brasil, o pagamento também é por fase. O Paraná recebeu R$ 250 mil por participar da primeira fase e mais R$ 315 mil por estar na segunda fase. Se passar pelo Bahia, sábado na Vila Capanema, ganhará mais R$ 680 mil.



AS COTAS DE 2017

SÉRIE B 2017

Figueirense: R$ 6,4 milhões

Santa Cruz: R$ 6,2 milhões

América-MG: R$ 6 milhões

Náutico: R$ 5,8 milhões

Londrina: R$ 5,6 milhões

CRB: R$ 5,4 milhões

Paraná e outros sete clubes: R$ 5,2 milhões

Clubes que subiram da Série C: R$ 4,1 milhões

PRIMEIRA LIGA 2017

Primeira fase: R$ 600 mil

Quartas de final: R$ 200 mil

Semifinal: R$ 400 mil

Final: R$ 900 mil

Campeão: R$ 1,5 milhão

PARANAENSE 2017

R$ 600 mil: Paraná Clube

COPA DO BRASIL 2017

1ª fase: R$ 500 mil (1) / R$ 440 mil (2) / R$ 250 mil (3)

2ª fase: R$ 625 mil (1) / R$ 500 mil (2) / R$ 315 mil (3)

3ª fase: R$ 680 mil

4ª fase: R$ 750 mil

Oitavas: R$ 880 mil

Quartas: R$ 1 milhão

Semifinal: R$ 1,25 milhão

Vice: R$ 2 milhões

Campeão: R$ 6 milhões

Grupo 1: Corinthians, Cruzeiro, São Paulo, Ponte Preta, Vasco, Internacional, Fluminense e Coritiba

Grupo 2: Sport, Vitória, Bahia e Avaí

Grupo 3: demais clubes