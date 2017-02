Federação anuncia semifinal em Volta Redonda; prefeitura nega

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Após reunião nesta quarta (22), a Ferj (Federação Estadual do Rio de Janeiro) anunciou estar definido: a semifinal da Taça Guanabara, entre Flamengo e Vasco, aconteceria no sábado (25), no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Minutos depois, a prefeitura da cidade anunciou não ter condições de receber a partida. Segundo a Ferj, foi a solução encontrada para as torcidas das duas equipes poderem estar presentes. No mesmo dia, Fluminense e Madureira devem se enfrentar pela outra semifinal no distrito de Xerém, em Duque de Caxias. Liminar que determinava a presença de apenas uma torcida em clássicos no Estado foi suspensa, mas a Polícia Militar afirmou não ter condições de oferecer segurança ao público caso a partida acontecesse no estádio Nilton Santos, no Rio, como estava programado pela federação carioca. "Isso é a falência da segurança pública do Rio. A polícia não dá segurança", reclamou o presidente do Vasco, Eurico Miranda. Ele havia dito que a equipe não entraria em campo se a semifinal tivesse torcida única e chegou a reivindicar que as semifinais fossem adiadas para depois do carnaval. Flamengo e Fluminense também eram contra. Em nota divulgada à imprensa, o prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva (PV-RJ), informou que não há policiamento suficiente na cidade para a realização do clássico. "Até este momento, a prefeitura não foi notificada, nem pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro, nem pela Justiça Desportiva, nem pelos clubes, sobre a realização deste jogo entre Flamengo e Vasco no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O prefeito Samuca Silva entrou o contato com o comandante da 28º Batalhão da Polícia Militar, Damião Luiz Portella, que disse que não tem efetivo suficiente para garantir a segurança do jogo. A cidade não tem condições de receber o clássico com torcida mista. O prefeito Samuca Silva havia autorizado a realização do jogo entre Fluminense e Madureira. Vasco Flamengo, não", diz a nota da prefeitura. Havia a possibilidade de levar o clássico para Juiz de Fora, em Minas Gerais, e a federação chegou a anunciar que isso aconteceria, mas a polícia da cidade mineira disse não ter capacidade para zelar pela segurança da partida ao mesmo tempo em que acontece o Carnaval. "Os clubes não têm responsabilidade por cuidar da segurança. Isso fica para as autoridades policiais. No que for possível, o clube vai colaborar", afirmou o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello. Procurada pela reportagem após a divulgação da nota da prefeitura da Volta Redonda, a Ferj não quis se pronunciar.