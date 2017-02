Uma das maiores incorporadoras do país, PDG pede recuperação judicial

RENATA AGOSTINI SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das maiores incorporadoras do país, a PDG protocolou na noite desta quarta (22) na Justiça de São Paulo seu pedido de proteção contra dívidas de quase R$ 8 bilhões. Endividada e com sucessivos prejuízos, a empresa tentara sem sucesso renegociar suas dívidas com bancos.

O pedido de recuperação judicial foi, assim, a forma encontrada pela atual gestão para tentar salvar a PDG da falência. Ele inclui a incorporadora e mais de 500 "sociedades de propósito específico", empresas criadas para comandar os empreendimentos erguidos pela PDG. Caso o pleito seja aceito pela Justiça, a companhia terá dois meses para elaborar um plano de reestruturação de suas dívidas e apresentá-lo aos credores. A maior parte do que a PDG deve na praça está nas mãos de Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Itaú e Votorantim.

A PDG nasceu em 2003 como uma área do banco Pactual (hoje BTG). Virou uma gigante do setor após a aquisição em série de rivais. Com a compra de Goldfarb, CHL, Agre, Asa e LN, e um plano agressivo de lançamentos, chegou a ser a maior incorporadora da Bolsa brasileira, valendo mais de R$ 10 bilhões. Há quase dois anos, contudo, tenta renegociar com credores e ajustar sua operação, com corte de custos e demissão de funcionários.

TENTATIVAS

Em 2015, já com problemas, a PDG anunciara a contratação do banco Rothschild para reestruturar sua dívida. Um acordo com os bancos foi fechado e a empresa começou a se desfazer de projetos. Com a recessão prolongada, a incorporadora seguiu no prejuízo e o plano naufragou.

De janeiro a setembro de 2016 -último dado disponível-, foram quase R$ 1 bilhão em desistências de compradores que haviam financiado imóveis, os chamados distratos. Com isso, as vendas líquidas, que excluem as desistências, ficaram em R$ 170 milhões, valor 64% inferior ao do mesmo período do ano passado.

No final do ano passado, a PDG passou por uma troca completa de comando e o conselho de administração foi inteiramente reformulado. As mudanças são reflexo da chegada da RK Partners, de Ricardo Knoepfelmacher. A consultoria foi contratada para buscar uma solução para a companhia, que tem dívida bilionária e enfrenta queda nas vendas de imóveis e sucessivos prejuízos. Especialista em reestruturação de empresas, Ricardo K, como é conhecido, foi responsável pela renegociação de dívidas da EBX, de Eike Batista.