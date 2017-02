Daniel Alves marca em vitória da Juventus sobre o Porto

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Juventus arrancou bom resultado contra o Porto nesta quarta-feira (22), em Portugal, e abriu vantagem na disputa de oitavas de final da Liga dos Campeões. O time italiano emplacou 2 a 0, com dois gols no segundo tempo, marcados pelo croata Pjaca e pelo brasileiro Daniel Alves. Alex Telles, um dos brasileiro do Porto, foi o "vilão" da partida, ao menos para os anfitriões: o lateral recebeu dois amarelos em dois minutos e foi expulso ainda no tempo inicial, aos 25 minutos.

Os mandantes seguraram bem a barra com um a menos, mas a Juve fez valer seu maior volume ofensivo. A partida de volta está marcada para o dia 14 de março, no Juventus Stadium, e a equipe alvinegra de Turim levará para casa vantagem considerável na bagagem: poderá até perder por um gol de diferença. Um 2 a 0 para os portugueses é a única maneira de o confronto ser decidido nos pênaltis.

O PIOR — Lateral esquerdo brasileiro do Porto, Alex Telles perdeu a cabeça dos 23 aos 25 minutos do primeiro tempo e foi expulso já no começo da partida. Primeiro chegou duro no colombiano Cuadrado, no meio de campo, e recebeu o primeiro cartão amarelo. Na sequência, com carrinho atrasado, ergueu o suíço Liechtsteiner do gramado.

O juiz não pensou duas vezes: novo amarelo e, na sequência, vermelho. Telles nem reclamou –e não havia como contestar a decisão. Sobrou para o atacante André Silva, substituído no minuto seguinte pelo lateral Layún para que os mandantes pudessem recompor o setor defensivo.

O MELHOR — Massimiliano Allegri mostrou que tem estrela no segundo tempo da partida, ao promover as entradas do croata Pjaca e do brasileiro Daniel Alves -os dois marcaram os gols da partida. Pjaca substituiu Cuadrado aos 21 minutos e, aos 26, abriu o placar ao aproveitar pixotada do zagueiro adversário na área e colocar a bola na rede com chute firme, de pé direito, sem chance para Casillas.

Dani Alves foi a campo aos 28, no lugar de Lichtsteiner, e ampliou a vantagem aos 29, no seu primeiro toque na redonda, depois de receber cruzamento do lado esquerdo de Alex Sandro e estufar o barbante. "Mão quente" do comandante italiano.