Sevilla domina, mas Leicester 'acha' gol e se mantém vivo na Champions

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Leicester esteve em situação complicada durante boa parte do duelo contra o Sevilla, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Mas foi dos pés de Jamie Vardy que ressurgiu a esperança em uma classificação para a próxima fase do torneio continental. O atacante foi o responsável pelo gol solitário na derrota por 2 a 1, fora de casa. Durante quase todo o jogo, o Sevilla controlou o Leicester e deu indícios de que conquistaria uma vantagem difícil de reverter na segunda partida. A dificuldade em transformar as jogadas em gol e a boa forma do goleiro Schmeichel -que pegou um pênalti- cobraram seu preço ao time espanhol. Na partida de volta, o Sevilla poderá empatar ou perder por um gol de diferença, mas fazendo ao menos dois gols, que estará classificado. Já o Leicester avançará com uma vitória por 1 a 0 ou um placar mais elástico. Uma vitória inglesa por 2 a 1 levará o jogo para a prorrogação. O duelo da volta está marcado para o dia 14 de março, em Leicester. A partida começou com uma forte pressão do Sevilla sobre o Leicester. A placar só não ficou elástico por causa do goleiro Schmeichel. Aos 12 minutos, Joaquín Correa foi derrubado dentro da área. Na cobrança do pênalti, o argentino chutou rasteiro e o goleiro dinamarquês pulou para fazer fácil defesa. Pouco tempo mais tarde, aos 21 minutos, Schmeichel salvou mais uma vez. O lateral Escudero partiu para o ataque e chutou forte para uma grande defesa do dinamarquês. A pressão do Sevilla continuou implacável e o gol, enfim, saiu. Aos 24 minutos, Sergio Escudero cruzou da esquerda e Sarabia cabelou no contrapé de Schmeichel, que apenas olhou a bola morrer no fundo das redes. O domínio espanhol era tanto, que aos 35 minutos da primeira etapa, a posse de bola mostrava o Sevilla com 71% e o Leicester com apenas 29%. Durante toda a temporada, dois Leicester se apresentavam em campo. O do Campeonato Inglês acumulava derrotas e brigava contra o rebaixamento. Já o da Liga dos Campeões dominava o Grupo G e avançava para as oitavas de final na primeira colocação, à frente do Porto.