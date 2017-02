Coritiba enfrenta o ASA e a desconfiança da torcida

Coritiba treina no Couto (foto: Divulgação/Coritiba)

O Coritiba enfrenta nesta quinta-feira (dia 23) às 21h30 o ASA de Arapiraca, no Couto Pereira, pela segunda fase da Copa do Brasil. Pelo novo regulamento, a disputa será em jogo único. Ao contrário da primeira fase, dessa vez não há vantagem de empate para nenhuma equipe. Se houver igualdade no placar, a decisão da vaga será nos pênaltis. Quem vencer, pega na terceira fase o ganhador do duelo entre Paraná x Bahia, no sábado.

Além de enfrentar o ASA, o Coritiba terá que encarar no Couto a desconfiança da torcida. Até agora, o time do técnico Carpegiani não conseguiu empolgar em 2017. Até fez uma partida consistente contra os reservas do Paraná Clube, mas sofreu para derrotar o lanterna Foz e teve uma atuação repleta de erros bizarros no empate com o Vitória da Conquista, pela primeira fase da Copa do Brasil. Para completar, mais duas atuações ruins na derrota para o Cianorte e no empate com o Cascavel.

Para a partida contra o ASA, Carpegiani não terá o meia Galdezani, suspenso. Quando foi contratado, o jogador acabou anunciado como volante, mas tem jogado como meia ofensivo na maior parte do tempo. O atacante Rildo fora, os volantes Alan Santos e João Paulo e o meia Yan seguem em recuperação. Os meias Anderson e Daniel, recém-contratados, ainda não têm condições de jogo.

O lateral-direito Dodô se reapresentou ao Coritiba na terça-feira, após uma semana de folga – antes estava com a Seleção Brasileira Sub-20 disputando o Sul-Americano. Ele não entrou na relação de 22 jogadores convocados por Carpegiani para a partida.

A novidade no time deve ser o volante Jonas (ex-Flamengo e Dinamo Zagreb), que está recuperado de lesão e finalmente poderá estrear pelo Coxa.

Desde o início do ano, Carpegiani vem utilizando o esquema tático 4-3-3, com um volante e dois meias ofensivos. Nas pontas, tem utilizado Henrique Almeida (direita) e Neto Berola (esquerda).

O ASA, da Série C do Brasileiro, é comandado pelo técnico Maurílio, ex-atacante do Paraná Clube. Em 2017, o clube alagoano já somou 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A única derrota foi para o CEO, pelo campeonato estadual.

OS 22 CONVOCADOS

Pelo Coritiba para o jogo contra o ASA

Goleiros: Bruno Brígido e Wilson

Zagueiros: Geovane, Juninho, Márcio, Walisson Maia e Werley

Laterais: Carlinhos e Henrique

Volantes: Edinho, Fabrício e Jonas

Meias: Kady, Ruy, Thiago Lopes e Tiago Real

Atacantes: Filigrana, Henrique Almeida, Iago, Kleber, Léo Santos e Neto Berola

CORITIBA x ASA

Coritiba: Wilson; Werley, Walisson Maia, Juninho e Carlinhos; Jonas, Kady (Tiago Real) e Ruy; Neto Berola, Henrique Almeida e Kleber. Técnico: Carpegiani

ASA: Cetin; Ceará, Anselmo, Montoya e Léo Campos; Doda, Gaspar, Diego Góis e Diego Palhinha; Tiago Souza e Jefferson Baiano. Técnico: Maurílio Silva

Árbitro: Paulo H. Schleich Vollkopf (MS)

Local: Couto Pereira, quinta-feira às 21h30