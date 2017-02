MARINA DIAS E LAÍS ALEGRETTI SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O motor de uma aeronave A320 da Latam prestes a decolar em São Paulo explodiu no começo da noite desta quarta-feira (22) e todos os voos no aeroporto de Congonhas foram suspensos. O voo 3264 iria a Belo Horizonte, segundo a companhia aérea, e não há registro de feridos.

O motor da aeronave explodiu após a colisão de um pássaro com a turbina, de acordo com funcionários da Latam, que negam problemas de manutenção. Bombeiros contiveram labaredas de fogo, que durou poucos segundos, com jatos de espuma.

De acordo com funcionários da Infraero, os passageiros entraram em pânico dentro do avião e estão deixando a aeronave. Por volta das 19h20, o avião era recolhido da pista. Outras aeronaves estão impedidas de decolar e alguns voos foram transferidos para o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP). A Latam informou que os passageiros receberão "toda assistência necessária" e que já abriu um processo para investigar as causas do acidente.