Prefeitura vê superávit “esquizofrênico”

A prefeitura de Curitiba fechou 2016 com um superávit primário de R$ 454 milhões, mas o novo secretário das Finanças da Capital, Vitor Puppi, classificou ontem esse resultado como “esquizofrênico”, em audiência pública de prestação de contas do município na Câmara de Vereadores. Segundo ele, o dado é enganoso porque não leva em conta a dívida de R$ 1,2 bilhão que a administração do atual prefeito Rafael Greca (PMN) diz ter herdado do antecessor, Gustavo Fruet (PDT).

De acordo com Puppi, caso esse rombo fosse contabilizado, o resultado na verdade seria de um déficit de mais de R$ 500 milhões. “Curitiba precisa de uma correção de rumo”, afirmou, alegando que só a dívida com fornecedores é de mais de R$ 800 milhões.

O secretário lembrou “a situação preocupante”, mas destacou que os esforços – como a negociação com credores – vem dando os primeiros resultados, principalmente quando comparados à situação de outras capitais, que têm, inclusive, parcelado salário de servidores e interrompido serviços à população. De qualquer forma, são necessárias medidas mais robustas de saneamento, disse Puppi, sob risco de sério comprometimento de serviços. “A capacidade de pagamentos (aos credores) de curto prazo está muito comprometida”, afirmou. “É um valor muito grande para uma cidade do porte de Curitiba, e que se avolumou nos últimos anos.”

Além de manter a máquina andando, a Prefeitura também prepara um ajuste fiscal a fim de restabelecer o equilíbrio entre receitas e despesas, disse o secretário. Segundo ele, o resultado orçamentário do ano passado traz um saldo positivo de R$ 713 milhões também é questionável. “A primeira vista isso parece bom. Mas a realidade financeira é outra.”

Segundo ele, é preciso acrescentar, por exemplo, os R$ 614 milhões de despesas que teriam sido deixadas sem empenho pela gestão anterior. “A proporção dos pagamentos sem empenho se tornou foi muito grande”, disse Puppi, notando que o valor é superior à arrecadação de um ano da cidade com o IPTU, segunda principal fonte de receita própria.