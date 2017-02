A prestação de contas do governo Beto Richa de 2016, hoje, no plenário da Assembleia Legislativa teve bate-boca entre deputados de oposição e o líder da bancada governista, Luiz Cláudio Romanelli (PSB). A discussão ocorreu quando o líder do PMDB, Nereu Moura (foto), questionou se o secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, mantém cargos em seis conselhos de estatais e outros órgãos da administração pública, recebendo remuneração extra por isso. Moura argumentou que segundo a Lei de Responsabilidade das Estatais, é proibida a participação remunerada de membros da administração em mais de dois conselhos de empresas públicas e sociedades de economia mista.

Circo

O líder do governo não gostou, e disse que a pergunta feria o regimento, já que não tratava do assunto da audiência pública, que é as contas do governo relativas ao último quadrimestre do ano passado. Moura reagiu aos gritos: “o líder do governo quer blindar o secretário”. Romanelli rebateu: “ele (Moura) está querendo transformar isso aqui em um circo”. O líder da bancada de oposição, deputado Tadeu Veneri (PT) interviu na briga. “O senhor (Romanelli) é líder do governo e não dono da Assembleia. Mantenha-se no seu lugar”.

Mandato

Apesar da rusga, Mauro Ricardo acabou respondendo a questão. Segundo ele, o Estado cumpre a Lei de Responsabilidade das Estatais. “Alguns dispositivos só valerão para os próximos mandatos. As restrições não atingem os mandatos atuais”, alegou.

Pedágio

O Tribunal de Contas determinou investigação nas contas da concessionária Viapar que responde por um trecho de 545 quilômetros de rodovias pedagiadas no Paraná. A Viapar já foi alvo de auditoria do TCE em 2013, que atestou uma diferença no valor das tarifas de 18,5%. A determinação é similar à aplicada à Ecocataratas – Rodovia das Cataratas, em dezembro do ano passado, após auditoria do órgão ter constatado uma diferença no valor das tarifas de até 34,9%.

Fluxo

O relator, conselheiro Nestor Baptista, determinou ainda que a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná (Agepar), responsável pela fiscalização dos contratos, passe a controlar o fluxo de veículos nas praças de pedágio. A investigação visa identificar danos aos cofres públicos, bem como os responsáveis por esses danos. O relatório também determinou diretrizes para o acompanhamento de futuros contratos de concessão, como a confecção de um instrumento adequado à definição de direitos e deveres dos contratantes; o detalhamento mais preciso dos quantitativos das obras e serviços, entre outras.

Mudança

Com base na Lei de Acesso à Informação, o deputado Tadeu Veneri pediu acesso ao Ministério da Saúde sobre o projeto de transferência de local de funcionamento dos departamentos do Núcleo Estadual do órgão no Paraná,instalado em um prédio de oito andares, no Centro de Curitiba. Veneri solicitou ao Ministério que explique as razões da mudança proposta e os impactos econômicos da medida.

Aluguel

O deputado quer saber se haverá licitação para o aluguel de outros imóveis. A sede atual pertenceria ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). “ As informações que temos é que os valores ficam acima de R$ 100 mil mensais. No momento em que a área da saúde está à míngua, queremos saber da verdadeira necessidade dessa mudança porque não é hora de se fazer cortesias para o mercado imobiliário com o chapéu da saúde”, comentou Veneri.