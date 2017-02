Rivais no Aberto do Rio, Bellucci e Monteiro caem em estreia nas duplas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na noite desta quinta-feira (23), Thomaz Bellucci e Thiago Monteiro estarão em lados opostos da quadra no Aberto do Rio em busca de uma vaga nas quartas de final. Mas nesta quarta-feira (22) os dois atuaram junto na chave de duplas. Os brasileiros, porém, acabaram dando adeus logo na estreia. Eles foram derrotados pelos colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah. Bicampeões do ATP 500 do Rio, eles fizeram 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em partida de 1h11min de duração. Favoritos, os colombianos dominaram completamente o primeiro set e conseguiram quebrar duas vezes o saque dos rivais para fechar a parcial sem grandes problemas. Na segunda parcial, o confronto ia equilibrado até o sétimo game, quando Cabal e Farah obtiveram a quebra para fazer 4 a 3 no momento em que Monteiro estava sacando. Depois disso, apenas precisaram administrar o placar para saírem vencedores.