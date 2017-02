Expectativa de vida no mundo cresce

Idosos: hábitos saudáveis aumentam longevidade (foto: Divulgação)

A maioria das pessoas nascidas em países ricos viverá mais até 2030, enquanto as mulheres da Coreia do Sul se destacam e as projeções indicam que a expectativa de vida delas chegará perto de 91 anos. Entre os nascidos nos Estados Unidos, por outro lado, as pessoas terão uma das expectativas de vida mais baixas em qualquer país desenvolvido, aponta um novo estudo.

Cientistas avaliavam que uma expectativa de vida média superior a 90 anos era impossível, mas os avanços médicos, combinados com melhores programas sociais, continuam a romper barreiras, mesmo em muitos países com expectativa de vida já elevada, segundo o principal responsável pela pesquisa, Majid Ezzati, do Imperial College de Londres. “Eu imagino que exista um limite, mas estamos ainda muito longe dele.”

Longevidade - O pesquisador estimou que as pessoas poderão ainda sobreviver em média pelo menos até 110 ou 120 anos. A longevidade das mulheres sul-coreanas estimada em 2030 se deve em grande medida a investimentos na universalização dos cuidados com a saúde, disse ele. A Coreia do Sul também lidera o ranking entre os homens. “É basicamente o oposto do que estamos fazendo no Ocidente, onde há muita austeridade e desigualdade”, disse o pesquisador.

Ezzati e seus colegas usaram tendências de morte e longevidade para estimar a expectativa de vida em 35 países desenvolvidos. O cálculo é para uma criança nascida em 2030 e os resultados foram publicados online na terça-feira na revista Lancet.

As mulheres estavam à frente dos homens em todos os países. Atrás da Coreia do Sul, mulheres na França, no Japão, na Espanha e na Suíça devem viver até 88 anos. Para os homens na Coreia do Sul, a expectativa de vida deve atingir 84 anos.