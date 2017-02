Alemanha acelera deportações

O gabinete do governo alemão aprovou ontem medidas para acelerar a deportação de imigrantes que tiveram seu pedido de asilo rejeitado no país. Segundo o ministro do Interior, Thomas de Maizière, as medidas significam que a deportação será mais rápida e que mais imigrantes serão devolvidos a seus países. A Alemanha recebeu 890 mil refugiados em 2015 e tem trabalhando para acelerar a tramitação de seus pedidos de asilo, aprovando mais rápido o pedido daqueles que qualificam para o programa e enviando de volta para casa aqueles que não conseguem. A chanceler alemã, Angela Merkel, tem repetido o clamor por um “esforço nacional” para assegurar que as pessoas sem direito a permanecer no país sejam deportados.