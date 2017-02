Motor de avião da Latam explode, e aeroporto de Congonhas fecha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O motor de uma aeronave A320 da Latam prestes a decolar em São Paulo explodiu no começo da noite desta quarta-feira (22) e todos os voos no aeroporto de Congonhas foram suspensos. O voo 3264 iria a Belo Horizonte, segundo a companhia aérea, e não há registro de feridos. O motor da aeronave explodiu após a colisão de um pássaro com a turbina, de acordo com funcionários da Latam, que negam problemas de manutenção. Bombeiros contiveram labaredas de fogo, que durou poucos segundos, com jatos de espuma, e trabalham na limpeza da pista –há pedaços da turbina no local. De acordo com funcionários da Infraero, os passageiros entraram em pânico dentro do avião e estão deixando a aeronave. "A gente ficou em pânico. Todo mundo gritando 'fogo!', a gente ficou com medo de explodir. Falaram que estava até o pessoal de [esquedrão] anti-bomba. E a gente com medo dos passageiros lá dentro", disse Caio Fonseca, 23, funcionário de uma loja no aeroporto que viu o momento do incêndio. Por volta das 19h20, o avião era recolhido da pista. Outras aeronaves estão impedidas de decolar e alguns voos foram transferidos para o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP). A Latam informou que os passageiros receberão "toda assistência necessária" e que já abriu um processo para investigar as causas do acidente.