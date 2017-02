Camacho agradece apoio após perder pai em acidente de elevador

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três dias após perder o pai em um acidente de elevador, o meia Camacho, do Corinthians, se manifestou nas redes sociais. O jogador agradeceu o apoio recebido, incluindo de torcidas rivais do clube paulistano. O pai de Camacho, Anízio Ferreira Camacho, de 56 anos, morreu no último domingo em um acidente de elevador na região da Pavuna, no Rio de Janeiro. O aparelho servia para a locomoção do irmão de Camacho, que era cadeirante, na casa em que viviam. No momento do acidente, a mãe de Camacho, Rita, e o irmão, Leonardo, estavam no elevador. Ambos foram hospitalizados em decorrência dos ferimentos. Ela chegou a passar por cirurgia. Confira o texto de Camacho: "Eu não desejo isso a ninguém. Se eu pudesse, trocaria absolutamente tudo para não estar vivendo o que estou agora. A sensação de impotência e você olhar para frente e perder o seu norte é devassadora. Eu nunca vou superar a ausência do meu pai. Meu herói. Eu gostaria de agradecer imensamente todo o apoio que tenho recebido, tanto diretamente quanto à minha família. Eu vivo o mundo do futebol e é daqui que conquisto meu sustento e receber mensagens de carinho de torcidas ditas rivais é a maior prova de que ainda podemos acreditar nas pessoas boas. A Fiel é maravilhosa e eu já tinha certeza do apoio que receberia, mas tantas outras torcidas, de alguma forma prestando homenagem ao meu herói é algo que não tem preço. Vou fazer de tudo para honrar o meu pai, que foi o ser humano mais incrível que eu conheci e usá-lo como exemplo na criação de meus filhos e no suporte incondicional a todos que de alguma forma precisarem de mim. Família, nós vamos dar a volta por cima e seguindo todos os ensinamentos que o Seu Anízio nos deixou. Vai ser difícil, mas vamos mais longe ainda. Muito obrigado por tudo, pessoal. Vocês, com a hashtag #ForçaCamacho, foram sensacionais!".