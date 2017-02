No 'MasterChef', Ana Paula Padrão diz que não quer voltar para jornalismo político

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No comando do programa culinário "MasterChef Brasil" desde sua estreia, em 2014, Ana Paula Padrão não tem planos para voltar ao jornalismo político, área na qual fez boa parte de sua carreira. "Só de pensar me dá dor de cabeça. Não quero voltar", disse Ana Paula em entrevista ao "Morning Show", programa da rádio Jovem Pan. A apresentadora ainda falou sobre a quarta edição do "MasterChef Brasil", que segundo ela terá um nível mais elevado. "Ainda estou me surpreendendo". Ana Paula comentou os casos de machismo ocorridos nas últimas edições do programa, dizendo que esta é uma discussão necessária. Ela ainda revelou que nunca recebeu uma cantada de algum participante.