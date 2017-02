Facebook briga por “mensagens efêmeras”

Snapchat e Whatsapp: aplicativos de mensagens efêmeras viram disputa de mercado (foto: Divulgação)

O aplicativo de mensagens WhatsApp lançou na semana passada a uma nova atualização que transforma o aplicativo em um novo concorrente direto para o aplicativo de mensagens efêmeras Snapchat. A ação marca o ínicio da “briga” do Facebook, dono do aplicativo, com o concorrente Snapchat.



Com a atualização, os usuários do mensageiro poderão enviar fotos, vídeos e GIFs para que sejam vistos pelos contatos de sua rede por até 24 horas. Após o período, o conteúdo desaparece. O recurso é idêntico ao do Snapchat Stories, que em pouco tempo roubou muitos seguidores do Facebook.



"Com o passar do tempo, o WhatsApp deixou de ser apenas um aplicativo de texto e se tornou um aplicativo multimídia", afirma o desenvolvedor de produtos do WhatsApp, Randall Saraffa. "Esta é uma transformação natural, já que os usuários estão dando cada vez mais atenção para a foto e, principalmente, para o vídeo."



O principal foco da atualização é a ferramenta Status, que ganha uma aba exclusiva que ocupa o espaço ocupado pelos contatos. Nela, é possível ver fotos e vídeos enviados pelos contatos — basta tocar na foto do usuário para assistir.



Além disso, uma nova aba de câmera foi adicionada à tela inicial, permitindo que usuários tirem fotos e gravem vídeos rapidamente para enviar à aba "Status" ou diretamente aos seus contatos.



Os usuários ainda poderão editar a imagem no próprio WhatsApp, incluindo ilustrações, emojis, desenhos e outras figuras. Ainda será possível responder as imagens - como é feito, atualmente, nas mensagens de texto trocadas no app. Basta clicar na foto e em "Responder" para iniciar uma conversa com o contato.



Por enquanto, a atualização está disponível apenas para usuários da Holanda e França. Ainda nesta semana, Reino Unido, Espanha, Itália, Israel e Arábia Saudita também receberão a atualização. Demais países, incluindo Brasil, deverão receber o recurso nos prróximos dias.

BRIGA COMEÇOU COM OFERTA

A briga entre Facebook — que controla o aplicativo WhatsApp e Snapchat não é nova. No final de 2013, a empresa de Mark Zuckerberg tentou comprar o app de mensagens efêmeras, mas teve suas ofertas recusadas.

A partir daí, o Facebook começou uma "cruzada" contra o Snapchat, copiando os principais recursos do rival. Entre os movimentos mais significativos, está o lançamento do Instagram Stories, em agosto de 2016, e o lançamento do aplicativo Flash no Brasil, em novembro do ano passado.



Questionado sobre a semelhança com o Snapchat, que deve abrir capital ainda em março, Saraffa desconversa. "As pessoas estão enviando e recebendo mais vídeos no WhatsApp. É natural que a gente empregue recursos como esses", afirma.



Segundo ele, a adoção de um recurso similar no WhatsApp não vai gerar uma "guerra" entre os aplicativos de propriedade do Facebook. "Cada um dos recursos contam com diferenciais e características inerentes ao serviço que o possui", afirma Saraffa. "Não vai haver disputa."



O Facebook pode ter apostado em acrescentar os novos recursos ao WhatsApp, pois o aplicativo pode ser mais "certeiro" que o Instagram para desbancar o Snapchat.



O aplicativo de fotos e vídeos efêmeros tem, atualmente, 158 milhões de usuários; o Instagram tem mais de 300 milhões de usuários, enquanto o WhatsApp reúne mais de um bilhão de pessoas. Se conseguir emplacar a nova função em um aplicativo tão popular, o Facebook pode frear a adesão ao Snapchat.



"É uma guerra entre empresas para decidir quem vai mandar no mercado de aplicativos de mensagens efêmeras", afirma o analista da consultoria Nielsen, José Calazans. "Também há o fator da publicidade. Até hoje, o WhatsApp não era um serviço rentável. Ao apostar nas mensagens efêmeras, o Facebook pode encontrar um meio de ganhar dinheiro com anúncios ou outros serviços."



Procurados sobre a semelhança de recursos, Facebook e Snapchat preferiram não se posicionar.

INSTAGRAM

POST PODERÁ TER ATÉ 10 FOTOS

Já no Instagram, a novidade lançada ontem é que agora o usuário pode compartilhar até dez fotos e vídeos em um único post. É o usuário quem combina as imagens e deslizar para ver todos elas.

A empresa não especificou quais países e plataformas receberão primeiro a novidade. Até ontem à tarde ainda não tinha aparecido para Android ou iOS no Brasil.



Ao fazer o upload, o usuário vê um ícone novo para selecionar várias fotos e vídeos chamado, em inglês, de "select multiple" (seleção múltipla).



O usuário pode tocar e segurar para alterar a ordem da fotos (aparecem números azuis no canto do "thumb" indicando a ordem de cada imagem). Além disso, o recurso permite a aplicação de um filtro para tudo de uma vez, ou edição uma a uma.



Esses tipos de posts terão uma única legenda, e o formato do post será apenas quadrado, por enquanto. No perfil do usuário, a primeira foto ou vídeo da postagem terá um pequeno ícone, o que significa que há mais conteúdo para ver.



No feed do usuário, pontos azuis na parte inferior desses posts informam que se pode deslizar o dedo para os lados para ver mais fotos e vídeos.