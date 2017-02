SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - David Bowie foi contemplado, nesta quarta (22), com os Brit Awards póstumos de melhor cantor e álbum do ano por "Blackstar", lançado dias antes de sua morte, em janeiro de 2016. O cinesta Duncan Jones, filho de Bowie, aceitou os prêmios em nome do artista, que, segundo ele, "sempre apoiou pessoas que pensavam ser um pouco esquisitas ou diferentes". O reconhecimento tardio do camaleão e a homenagem a George Michael ofuscaram a premiação de estrelas pop como Drake e Beyoncé. Andrew Ridgeley, parceiro de Michael na banda Wham!, disse que, com a morte do astro, no último Natal, "uma supernova em um firmamento de estrelas brilhantes foi extinta". Acompanhado de violinos, o vocalista do Coldplay Chris Martin fez uma comovente interpretação de "A Different Corner", em dueto com uma gravação do próprio Michael. A cerimônia da premiação, considerada o "Grammy britânico", aconteceu no O2 Arena, em Londres. Melhor Cantor David Bowie Melhor Cantora Emeli Sande Melhor Grupo The 1975 Artista Revelação Rag 'N' Bone Man Melhor Canção Britânica "Shout Out To My Ex", de Little Mix Álbum do Ano "Blackstar", de David Bowie Melhor Cantor Internacional Drake Melhor Cantora Internacional Beyoncé Melhor Grupo Internacional A Tribe Called Quest Melhor Clipe britânico "History", de One Direction