Com novas audiências, relatório da Previdência fica para fim de março

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Em reunião nesta quarta-feira (22), a comissão que debate a reforma da Previdência na Câmara decidiu realizar mais quatro audiências públicas e, com isso, o relator do projeto, Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), adiou a apresentação do seu parecer para depois do dia 28 de março. Ele vinha prometendo entregar seu relatório no dia 16 ou 20. Mas prevaleceu a tese da oposição de que é preciso mais tempo para debater o assunto. Na reunião desta quarta, integrantes do PMDB, partido de Michel Temer, afirmaram que o Palácio do Planalto os deixou à vontade para discutir alterações pontuais na medida. Ao final da reunião, o relator defendeu a necessidade de o governo estabelecer qual será a forma de reajuste do BPC (Benefício de Prestação Continuada), pago a idosos e pessoas com deficiência em situação de miserabilidade. A proposta do governo prevê a desvinculação do benefício do salário mínimo. "Ao desvincular, o governo tem que dizer como vai ser o reajuste, isso ainda está no campo das incertezas", disse.