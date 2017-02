Escolas de samba dão o Grito de Carnaval

Integrantes de escolas de samba e o prefeito Rafael Greca abriram, ontem, as comemorações do carnaval 2017. O Grito de Carnaval, evento que antecede os festejos, aconteceu na sede da Prefeitura com a presença dos integrantes das escolas de samba Imperatriz da Liberdade, Acadêmicos da Realeza, Mocidade Azul, Império Real de Colombo e Os Internautas.

Neste ano, os desfiles acontecem no sábado na avenida Marechal Deodoro e na segunda e terça-feira, na Rua da Cidadania do Bairro Novo. Durante o Grito de Carnaval, os representantes da escola de samba levaram sugestões para o Carnaval de 2018. Uma das propostas é que haja programações permanentes ao longo do ano, não somente nos dias de Carnaval.

Os carnavalescos sugeriram ao prefeito que fossem feitas alterações na Lei Municipal de Cultura, criados um fundo para transferência de recursos e alteradas emendas parlamentares na Câmara. Greca também propôs a inclusão incentivo ao Carnaval na Linha do Conhecimento. "Podemos incluir a disciplina de Samba e Carnaval nas atividades da Linha do Conhecimento. Com aula de música, dança, confecção de trajes e adereços”, ressaltou.