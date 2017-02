Litoral recebe ação de prevenção

O Governo do Estado vai reforçar ações de prevenção de DST e Aids no Litoral durante o feriado de Carnaval. Atividades como a distribuição de preservativos e de materiais educativos e a oferta de testes rápidos vão acontecer nas praias de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná.

“Nossa intenção é distribuir aproximadamente 400 mil preservativos durante o feriado e alertar a população sobre a importância de prevenir as doenças sexualmente transmissíveis”, comenta o coordenador do Programa Estadual de Controle das DST, Aids e Hepatites Virais, Francisco dos Santos. Para acesso aos testes rápidos, as barracas da Secretaria da Saúde funcionarão de hoje até terça-feira, das 8h30 às 17h30. O procedimento é simples e necessita apenas de algumas gotas de sangue retiradas do dedo da pessoa.