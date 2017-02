De camarote no carnaval carioca

A localização do Folia Tropical é no meio da avenida com visão privilegiada para o desfile (foto: Bárbara Magalhães)

O Desfile Especial das Escolas de Samba na Marques de Sapucaí é uma das maiores festas do planeta. Durante dois dias 12 escolas de samba desfilam pelo sambódromo reunindo, cada uma, cerca de 4 mil foliões fantasiados e contando uma história através da música e da imaginação de um carnavalesco. Além disso, o público disputa todos os lugares da festa seja na arquibancada, nas cadeiras ou nas frisas. Os camarotes sempre ficaram elevados a uma categoria quase intransponível. Como um altar de celebridades ou de milionários. Mas, aos poucos, isso está mudando com a chegada de propostas que tornam os camarotes mais acessíveis a um público que tem grana (sem ser milionário) e gosta de se divertir, mas não é nenhuma celebridade para ganhar um convite/camiseta de uma cervejaria ou de uma revista.



Essa mudança pode ser percebida no camarote do Folia Tropical que vende um “lugar no paraíso” para quem pode pagar em torno de R$2.500 por dia. E quem tem, paga e fica satisfeito pois recebe as mesmas mordomias das celebridades que estão em outros camarotes: Open bar, camiseta, serviço de buffet permanente, massagem, lounge para descanso, transfer de ida e volta para o Sambódromo... tudo está incluído nesse espaço que é um dos mais bem localizados da avenida.



Um dos sócios desse camarote, o empresário Mickael Noah do Grupo Pacífica, que atua há 31 anos no carnaval carioca, conta que esse será o quinto ano do Folia Tropical e que a cada ano o investimento vem sendo aperfeiçoado. “No ano passado houve uma melhora com mais conforto para as pessoas aumentando o espaço. Isso agiliza a circulação interna que gera um conforto para o público, pois o camarote não fica lotado de gente”, considera.



Localizado no setor 6 — o Coração da Avenida — o camarote, além de oferecer open bar e serviço de buffet ao longo da maratona de samba, convida algumas personalidades musicais para animar os foliões. Esse anos vão acontecer shows de Maria Rita, no sábado, 25, Diogo Nogueira, no domingo, Martinho da Vila, na segunda, e Alcione, no dia do desfile das campeãs. É um pocket show, com duração de 40 minutos, que serve como uma animação a mais na festa.



Dividido em seis ambientes com capacidade para mil pessoas, o Folia Tropical conta com decoração que exalta o Brasil e é assinada pelo arquiteto Rodrigo Dinelli. O camarote possui rampas de acesso e elevador que garantem maior comodidade e acessibilidade.



Mickael explica que o camarote é aberto ao público mas conta com a mesma estrutura dos camarotes corporativos. “Nós estamos desde 1985 trabalhando com carnaval na Sapucaí. Nossa família tem uma política de abraçar o próximo, é um DNA diferente para atender as pessoas e empresas que nos procuram. Por isso aqui vem gente do Brasil inteiro e do mundo também”, finaliza.

SERVIÇO:

Ainda há ingressos para os dois dias de desfile do grupo especial. Eles podem ser adquiridos pelo site www.foliatropical.com.br ou pelo televendas (21) 3202-6000.

ORDEM DE DESFILE DO GRUPO ESPECIAL

Domingo (26/02)

1ª Às 21 horas - Paraíso do Tuiuti

2ª Entre 22h05 e 22h20 - Grande Rio

3ª Entre 23h10 e 23h40 - Imperatriz Leopoldinense

4ª Entre 0h15 e 1 hora - Vila Isabel

5ª Entre 1h20 e 2h20 - Salgueiro

6ª Entre 2h25 e 3h40 - Beija-Flor

Segunda-Feira (27/02)

1ª Às 21 horas - União da Ilha

2ª Entre 22h05 e 22h20 - São Clemente

3ª Entre 23h10 e 23h40 - Mocidade Independente

4ª Entre 0h15 e 1 hora - Unidos da Tijuca

5ª Entre 1h20 e 2h20 - Portela

6ª Entre 2h25 e 3h40 - Mangueira

Patrícia Amancio



Crepe de Morango e Chocolate





CREPE DE CARNAVAL

Para quem vai passar o período de Carnaval na cidade o Quality Hotel Curitiba (Alameda Dom Pedro II, 740, Batel) vai manter a tradicional Noite do Crepe na próxima terça-feira, dia 28, a partir das 19 horas, no restaurante Ticiano. E por conta da época será oferecida a caipirinha de limão em dobro e a trilha sonora tocará alguns clássicos de carnaval. Com mais de 15 recheios salgados e doces, o menu dá direito a escolher entre massas tradicional, integral ou sem glúten e lactose. O valor do rodízio é R$35 +6,5% de serviço (por pessoa). Reservas: (41) 2103-4000

GASTRONOMIA DA ITÁLIA

Outra boa dica para quem fica em Curitiba é se deliciar com a gastronomia italiana sem precisar viajar. Hoje começa a funcionar o restaurante italiano Abbraccio que, como o próprio nome adianta, abraça a verdadeira culinária da Itália — do Sul ao Norte. O restaurante estará localizado no Shopping Curitiba em um espaço de 700 m2 e capacidade para 250 pessoas. A rede também anuncia uma grande novidade depois da expansão da rede para fora dos Estados Unidos: a reestruturação no design do restaurante. A Bloomin’ Brands — um dos maiores grupos de restaurantes casual dining do mundo — trouxe o Abbraccio ao mercado brasileiro em 2015. O restaurante carrega toda a tradição do Carrabba’s, rede de inspiração italiana que opera nos Estados Unidos, e ganhou novo nome aqui no Brasil para iniciar seu processo de expansão mundial. A capital paranaense foi escolhida para receber a nova proposta de design, algo que faz parte da segunda fase de ações para a internacionalização da marca. O Abbraccio já possui unidades em São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Brasília e Porto Alegre, sendo a de Curitiba a primeira com o novo projeto decorativo.

