Congestionamento do trânsito fica 20% pior em Curitiba

O motorista curitibano perdeu 83 horas parado em congestionamentos no trânsito no ano passado. O dado é da 7ª edição do TomTom Traffic Index, que traz o ranking das cidades onde os motoristas passam mais tempo no trânsito. Curitiba apareceu como a nona cidade mais congestionada do Brasil, segundo o estudo. O curitibano passou, em média, 20% mais tempo no trânsito por causa dos congestionamentos. Esse índice é maior que o estudo de um ano antes, que era de 19%.

O primeiro lugar no Brasil ficou com o Rio de Janeiro, que também á a oitava mais congestionada do mundo. O carioca pode preparar-se para passar em média 47% mais tempo parados no trânsito, a qualquer hora do dia, e até 81% a mais nos períodos de pico no final do dia em comparação a uma situação de fluxo livre, ou sem congestionamentos – acrescentando até 164 horas a mais de viagem por ano. As próximas cidades brasileiras que figuram o ranking são Salvador (40%), Recife (37%), Fortaleza (35%) e São Paulo (30%).

Utilizando dados de 2016, o TomTom Traffic Index avalia a situação do congestionamento de trânsito em 390 cidades de 48 países em 6 continentes — de Roma ao Rio de Janeiro, de Cingapura a São Francisco. A TomTom trabalha com 14 trilhões de pontos de dados, acumulados durante nove anos. Este é o sexto ano de existência do TomTom Traffic Index.

Classificação das cidades mais congestionadas em 2016

1 Rio de Janeiro 47%

2 Salvador 40%

3 Recife 37%

4 Fortaleza 35%

5 São Paulo 30%

6 Belo Horizonte 27%

7 Porto Alegre 25%

8 Brasília 20%

9 Curitiba 20%