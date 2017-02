FCC confirma apoio à Zombie Walk

Zombie Walk do ano passado: 15 mil pessoas (foto: Arquivo BP)

O presidente da Fundação Cultural de Curitiba (FCC), Marcelo Cattani, se reuniu nesta quarta-feira (22) com os organizadores da caminhada Zombie Walk, Doca Soares e Flávia Nogueira, para ajustar os procedimentos para realização do evento, que já é uma tradição em Curitiba e que sempre teve o apoio da FCC. "A Fundação Cultural sempre apoiou e apoia a Zombie Walk e vamos trabalhar juntos para que se realize no próximo domingo", disse Cattani.



A reunião teve participação do diretor de Ação Cultural, Beto Lanza, do presidente da Comissão de Carnaval, Jaciel Teixeira, da superintendente da FCC, Ana Castro, e do diretor Administrativo Financeiro, Cristiano Morrissy. "Os organizadores receberam mais uma vez o nosso apoio, chegamos a um bom entendimento e estamos trabalhando para que o evento aconteça”, disse.



Alguns ajustes, como o trajeto, estão sendo feitos. O evento acontecerá no mesmo horário, das 12h às 20h, com saída da Boca Maldita e dispersão na Praça 19 de Dezembro. “A certeza do evento acontecer é de 90% e a expectativa é de 100%", disse Lanza.



Doca Soares saiu otimista da reunião "Houve um erro de comunicação, que já está solucionado. A Fundação está nos apoiando e a partir de agora as coisas vão fluir com mais harmonia. As chances do evento acontecer são muito boas". Os organizadores preparam a documentação que será encaminhada a Comissão de Análise de Grandes Eventos (Cage) para uma nova avaliação.



Também esteve presente na reunião a empresária Suzan Klein, proprietária da Alô Eventos, que apoia a Zombie Walk.



Por algumas horas na tarde de ontem, a Zombie Walk, um dos grandes eventos alternativos do Carnaval de Curitiba, esteve por não acontecer em 2017. Na verdade, chegou a ser cancelada pelos organizadores por causa das exigências oficiais da Comissão Permanente de Análise de Eventos de Grande Porte (Cage), ligada à Prefeitura de Curitiba. Depois da gigantesca repercussão que o cancelamento trouxe, no fim da tarde a Fundação Cultural de Curitiba (FCC) e o próprio prefeito Rafael Greca se manifestaram garantindo que a marcha dos zumbis irá acontecer no domingo.