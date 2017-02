Acidente grave deixa tráfego lento no Portão

SAIBA MAIS Aumenta o tempo em que o curitibano fica "preso" em congestionamentos

Um grave acidente no final da tarde de ontem deixou o tráfego na rápida Portão, sentido bairro, complicado. Um caminhão baú se chocou com violência contra um poste. O motorista ficou preso nas ferragens. O acidente foi na rua Francisco Frischmans, a rápido do sentido Portão. Segundo as informações preliminares, um carro teria furado o sinal. O caminhão perdeu a direção e acabou colidindo contra um poste no cruzamento com a rua Francisco Ader.

A cabine do caminhão ficou completamente destruída. O motorista ficou preso nas ferragens. Após a chegada da equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), ele foi removido, em estado grave, para o Hospital do Trabalhador. Por volta das 18 horas, o congestionamento chegou a mais de um quilômetro na rápida.