A Mega-Sena sorteia, hoje, às 20 horas, o prêmio acumulado que pode chegar a R$ 25 milhões do segundo concurso da Mega Semana de Carnaval. O último dos três será no sábado . O sorteios desta semana estão sendo realizados no espaço Caixa Loterias, em São Paulo. Aplicado na Poupança da Caixa, o montante renderia R$ 167 mil mensais ao ganhador.