Metrô de SP restringe entrada e causa filas em estações da linha 3-vermelha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Metrô de São Paulo restringiu no final da tarde desta quarta-feira (22) a entrada de passageiros em seis estações da linha 3-vermelha. Desde as 17h40, as estações Palmeiras-Barra Funda, Marechal Deodoro, Santa Cecília, República, Anhangabaú e Sé estão com contenção de fluxo nas catracas. Com isso, os trens circulam com velocidade reduzida e maior intervalo nas estações. A medida foi tomada para evitar acúmulo de usuários nas plataformas por ser horário de pico. A linha é a mais movimentada do metrô -;transporta 1,234 milhão de passageiros todos os dias. A lentidão na linha 3-vermelha começou por volta das 15h50 quando dois homens danificaram um equipamento de comunicação entre os trens na região da estação Artur Alvim. O Metrô informou que o ato de vandalismo prejudicou a circulação de trens entre as estações Corinthians-Itaquera e Patriarca. Nesse trecho, os trens circularam por uma via singela. No restante do trecho, até a estação Palmeiras-Barra Funda, as composições circularam com velocidade reduzida e maior intervalo de parada. A equipe de manutenção do Metrô só conseguiu consertar o equipamento por volta das 17h40. Apesar da normalização da circulação no trecho Corinthians-Itaquera e Patriarca, a lentidão se refletiu nas demais estações da linha 3-vermelha. A companhia informou que os dois homens fugiram do local, e que não há previsão para a completa normalização do sistema. LINHA 5-LILÁS Duas semanas depois de um descarrilamento na linha 3-vermelha, o Metrô paulista teve o mesmo problema na madrugada desta terça (21) na linha 5-lilás (Capão Redondo e Adolfo Pinheiro). O acidente aconteceu às 4h55 quando a composição saía da estação Adolfo Pinheiro, no sentido Capão Redondo. O sexto e último carro da composição, que tinha poucos passageiros, saiu dos trilhos. A estação Adolfo Pinheiro ficou fechada até as 13h51, para a remoção do trem, e o Metrô pediu ajuda do serviço de ônibus emergencial, o Paese. Por dia, cerca de 260 mil usuários usam a linha, que faz conexão com a linha 9-esmeralda da CPTM. Segundo o Sindicato dos Metroviários, houve uma falha no equipamento que faz os vagões trocarem de trilhos. A composição atingiu uma plataforma fora da área de embarque, a qual os passageiros não têm acesso. "Atingiu a lateral e quebrou o equipamento. Parte do trilho também foi danificada. Isso é resultado da redução de investimentos", disse o sindicalista Tarcísio Soares.