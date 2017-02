Apresentação de Katy Perry tem esqueleto vestido de Donald Trump

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Katy Perry aproveitou sua apresentação na premiação musical Brit Awards, nesta quarta-feira (22), para se posicionar contra o presidente americano Donald Trump. Cantando seu novo hit, "Chained to the Rhythm", Katy foi acompanhada por dois esqueletos gigantes, que faziam alusão a Trump e também à primeira-ministra britânica, Theresa May. Eles dançaram um ao lado do outro. O "esqueleto Trump" vestiu um terno escuro e uma gravata vermelha, enquanto o outro estava com um modelito idêntico ao de Theresa May em seu encontro com o americano em janeiro. Katy Perry já havia usado sua apresentação no Grammy para o que muitos acharam ser uma manifestação política. No evento, ela foi acompanhada por cercas brancas gigantes, que seriam uma menção ao muro que Trump quer construir na fronteira entre Estados Unidos e México.