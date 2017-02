Movimento maior na BR-277 começa amanhã (foto: Divulgação)

A concessionária CCR RodoNorte inicia sua operação especial de tráfego para o feriado de Carnaval, amanhã. De acordo com os números do Setor de Planejamento de Tráfego da companhia, mais de 375 mil veículos devem circular pelos três eixos rodoviários cuidados pela concessionária no Paraná — BR-277 (Curitiba – Interior), BR-376 (Ponta Grossa – Apucarana) e PR-151 (Ponta Grossa – Jaguaraíva).

A previsão de fluxo, que deve ficar na média de 25% acima do normal, considera o movimento nas rodovias de sexta até a próxima quarta-feira de Cinzas. Como já é tradição nos feriados, o maior movimento entre as rodovias cuidadas pela CCR RodoNorte será na BR-277, em São Luiz do Purunã — serão 216,3 mil veículos circulando durante os seis dias de operação especial — fluxo 35% acima do normal.

O maior movimento nesta região está previsto para o sábado, com a projeção de que 43,4 mil veículos circulem pelos dois sentidos da rodovia. Durante os dias e horários de maior movimento, a CCR RodoNorte irá paralisar todas as obras de troca do asfalto em andamento nas rodovias.