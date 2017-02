Lapa recebe ambulância

O grupamento do Corpo de Bombeiros da Lapa passa a contar com uma ambulância destinada ao resgate e transporte de pacientes vítimas de traumas em situações de emergência. O veículo, de última geração da Mercedes Benz, atende ao Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) utiliza em sua estrutura de operacionalização uma Central de Operações do Corpo de Bombeiros, que dá suporte ao sistema na área de comunicação através do telefone de emergência 193.

O Corpo de Bombeiros na Lapa conta com um caminhão para combate a incêndios, a ambulância recém-chegada e equipe composta por 19 bombeiros entre operacionais e administrativos.