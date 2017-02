Prefeitura de Araucária intensifica ações em estradas rurais

A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Obras (SMOP), está mobilizada nesta semana para garantir a trafegabilidade nas estradas rurais do município. O trabalho está sendo intensificado na região do Distrito do Capinzal. Os outros distritos (Tietê, Guajuvira e Colônia Cristina) também receberão serviço semelhante. O tempo sem chuvas significativas ajuda nos trabalhos.

De acordo com informações da SMOP, a prioridade da manutenção é para as vias principais do distrito, principalmente as de maior uso para os produtores e para o transporte escolar. Estão sendo realizados patrolamento, colocação de saibro, limpeza de bueiros entre outras ações.

Para esta ação, a SMOP disponibilizou 4 patrolas, 2 retroescavadeiras, 2 caminhões caçamba, 2 rolos compactadores, além de trabalhadores braçais. O Distrito do Tietê receberá manutenção nas estradas logo após o feriado de Carnaval.