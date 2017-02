A Prefeitura de Campina Grande do Sul entrega em março os carnês do IPTU 2017 nos mais de 15 mil imóveis registrados no município. Neste ano, o vencimento é em 10 de abril, tanto para o pagamento à vista, com 10% de desconto, como da primeira parcela. O imposto pode ser parcelado em até oito vezes. Como todos os anos, o programa IPTU Premiado sorteará brindes para quem pagar o imposto à vista.