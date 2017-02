Primeira Constituição do Brasil faz 126 anos

Vinte e quatro de fevereiro é uma data histórica para o Brasil. Foi neste dia, há 126 anos, que a primeira Constituição republicana brasileira foi promulgada. Resultante do movimento político-militar que derrubara o Império em 15 de novembro de 1889, um ano e meio depois da sanção da Lei Áurea (que extinguiu a escravidão no Brasil), o texto constitucional foi debatido e aprovado pelo Congresso Constituinte em um ano, sendo promulgado em 24 de Fevereiro de 1891.

De acordo com o jornal “A República”, órgão oficial do partido republicano, o novo sistema de governo trazia consigo a esperança de “reconstrução politica, social e moral da Pátria”. Nesse sentido, a Constituição de 1891, a segunda da história brasileira, tratou de abolir as principais instituições monárquicas, como o Poder Moderador, o Conselho de Estado e a vitalicieadade do Senado.

Inspirado nas constituições da República Argentina e dos Estados Unidos da América, a Carta Magna era baseadaem 91 artigos, mais oito das Disposições Transitórias, e se dividia em cinco Títulos, subdivididos em Seções e estas, em capítulos. Teve como principais autores o então senador paulista Prudente de Moraes, que anos mais tarde se tornaria Presidente da República, e Ruy Barbosa, jurista, político e diplomata até hoje considerado um dos maiores intelectuais da nação.

Na teoria, os preceitos que o texto constitucional trazia eram adiantados para a época. No livro “Da monarquia à oligarquia”, o cientista político Christian Lynch aponta que “nenhuma das constituições brasileiras foi, pois, cercada de tantas expectativas e considerações como aquela que primeiro serviu de marco legal à República”, ressaltando ainda que visava preparar “o país para uma nova era de democracia, grandeza e prosperidade”.

A Constituição de 1891 não fez menção a Deus em seu preâmbulo, aboliu a pena de morte, estabeleceu o federalismo, ampliou o direito a voto (enquanto o direito de ser votado continuou reservado à elite agrária) e instituiu o mandato de quatro anos para presidente da República, sem direito à reeleição. Ademais, foi a primeira Carta do país a gravar a fórmula: “Todos são iguais perante a lei”.

Na prática, contudo, as coisas se encaminharam de uma forma bastante diferente, ao ponto de o senador liberal Amaro Cavalcanti declarar, na sessão do Senado Federal de 17 de maio de 1892, querer “a Constituição como lei viva, não como letra morta”. Em seus primeiros anos, a República “caduca” foi controlada pelos militares. Posteriormente, foi vez dos cafeicultores paulistas “assaltarem” o poder, situação que se manteve até o golpe de Getúlio Vargas sobre o governo de Washington Luís, em 1930, data que marcou também encerramento do período de vigência dessa primeira carta republicana.

Aquele que imaginar o período da Primeira República como a “de um projeto democrático frustrado”, porém, equivoca-se. De acordo com Lynch, “a ordem de 1891 havia sido calculadamente oligárquica” e “mesmo aqueles que clamavam pela mudança imaginavam-na restrita aos limites de uma ordem liberal aristocrática.”

Os pregressos da 1ª constituição republicana do brasil

Habeas Corpus

- A Constituição de 1891 consagrou o habeas corpus em seu artigo 72, § 22 (“dar-se-á o habeas corpus, sempre que o indivíduo sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder”). O dispositivo vinha do Código de Processo Criminal de 1832 e foi consagrada na Seção II (Declaração dos Direitos) do Título IV da Carta (Dos cidadãos brasileiros). Nessa “Declaração de Direitos”, que enunciava direitos eminentemente individuais, o habeas corpus era a única espécie de garantia ativa.

Estado laico

- A Constituição de 1891 não fez menção a Deus em seu preâmbulo, no qual lê-se: “Nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos em Congresso Constituinte, para organizar um regime livre e democrático, estabelecemos, decretamos e promulgamos a seguinte”. Além disso, em seu artigo 72, § 7º, a Carta ainda definia que “nenhum culto ou igreja gozará de subvenção oficial, nem terá relações de dependência ou aliança com o Governo da União ou dos Estados”. Assim, foi abolida a religião oficial, criando condições para o surgimento da liberdade religiosa no país.

Separação de Poderes

- Com a extinção do Poder Moderador, que garantia a preponderância da vontade expressa do Imperador sobre os outros poderes, a Constituição de 1891 consagrou o princípio de separação dos poderes nos moldes de Montesquieu, com Executivo, Legislativo e Judiciário. O Título I (Da Organização Federal) organizava o desenho institucional do país na Seção I (Do Poder Legislativo), Seção II (Do Poder Executivo) e Seção III (Do Poder Judiciário). Também estabeleceu como sistema de governo o presidencialismo, garantindo ao mesmo tempo a harmonia entre os poderes, seguindo o sistema de freios e contrapesos desenvolvido pelos federalistas americanos, incorporando o controle de constitucionalidade das leis pelo Poder Judiciário.

Autonomia dos estados

- A queda da Monarquia no Brasil teve como um de seus pretextos e motivos justamente o estabelecimento da forma republicana de governo e da forma federativa de Estado. Nesse sentido, o texto constitucional garantiu aos estados (antigas províncias) maior autonomia, permitindo-os organizar-se com leis próprias (desde que respeitando os princípios estabelecidos pela Constituição Federal). Além disso, os governantes, denominados presidentes estaduais, passaram a ser eleitos pelo voto direto – antes, era o Imperador, aconselhado pelo partido que estivesse no poder, quem nomeava os titulares para o cargo.