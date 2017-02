Barrios rescinde com o Palmeiras e acerta contrato com o Grêmio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio anunciou nesta quarta (22) ter chegado a um acordo com Lucas Barrios, 32. O atacante argentino naturalizado paraguaio deve chegar em Porto Alegre nesta sexta (24) para fazer exames médicos e assinar contrato. Ele rescindiu contrato com o Palmeiras. No acerto, definiu-se que o Palmeiras se encontra livre de qualquer custo daqui para frente. Barrios possuía um pacote de R$ 1 milhão por mês -entre salários, preço da transferência parcelada e luvas-, pagos pela Crefisa, principal parceira do atual campeão brasileiro.

"Rescindimos o contrato com o atleta Barrios, que a partir desse momento não é jogador do Palmeiras. Segue sua vida, projetos, prestou serviço importante para nós e a partir de agora segue para outro clube", declarou o presidente palmeirense Mauricio Galiotte na chegada à Arena Corinthians para o dérbi desta noite. "Não tem valores envolvidos. Não pagaremos mais nada ao atleta ou para nenhum outro clube para esse momento. Também não receberemos para a saída do atleta, que está liberado para acertar com outro clube e seguir sua vida", complementou Galiotte.

O mandatário palmeirense confirmou ter recebido contato do Grêmio, destino provável do centroavante, na tarde desta quarta-feira. "Conversamos com o jogador apenas, não com o clube. No fim da tarde, recebemos uma ligação do Grêmio dizendo que tinha interesse no atleta. Passei a eles que estávamos definindo e que eles poderiam se acertar", afirmou Galiotte. O presidente ainda afirmou que a saída foi pedido do próprio Barrios, que gostaria de atuar mais. "Hoje o momento é outro, ele quer um clube onde jogue e seja titular absoluto. É o desejo do jogador e isso não podemos garantir a ele. Ele vai buscar um outro projeto porque do jeito que estava, ele não estava feliz com o clube", disse. Barrios deixa o Palmeiras depois de quase dois anos com a camisa alviverde. Participativo no título da Copa do Brasil de 2015, o centroavante sofreu com lesões e rescinde com o atual campeão brasileiro depois 45 jogos e 14 gols.